Bild: "Schubert geht in Frieden. Schafft Hecking Gladbach? Hecking erhält einen Vertrag bis 2019. Aber die Gladbacher muss er sofort wieder nach oben bringen, nachdem sie ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Wolfsburg (1:2) verklatscht haben und vor dem Sturz in die Abstiegszone stehen. Dafür spricht: Er besitzt Erfahrung mit Rettungs-Missionen. In der Winterpause 2013 übernahm der fünffache Familienvater den VfL auf Platz 15 und beendete die Saison noch auf Platz 11. Größter Erfolg mit Wolfsburg: Vizemeisterschaft und Pokalsieg 2015." weniger