Borussias Trainer Dieter Hecking bat am Mittwochnachmittag zur letzten Trainingsheinheit vor dem Europa-League-Spiel gegen den AC Florenz. weniger

Borussias Trainer Dieter Hecking bat am Mittwochnachmittag zur letzten Trainingsheinheit vor dem Europa-League-Spiel gegen den AC Florenz.

Auf dem Programm stand unter anderem eine Übung, bei der sich die Spieler an den Händen nahmen und einen Kreis bildeten. weniger

Auf dem Programm stand unter anderem eine Übung, bei der sich die Spieler an den Händen nahmen und einen Kreis bildeten.

Die Arbeitsanweisung für die Spieler in der Mitte des Kreises war so einfach wie schwierig: an den Ball kommen.