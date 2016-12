Ein bisschen skurril war die Situation am 20. Dezember vor Borussias letztem Spiel des Jahres. Aber wenn Granit Xhaka diese Gelegenheit nicht ergriffen hätte, wäre es wohl nie mehr etwas geworden mit seiner offiziellen Verabschiedung. Der Schweizer hatte es nicht immer leicht in seinen vier Gladbacher... mehr

Ein bisschen skurril war die Situation am 20. Dezember vor Borussias letztem Spiel des Jahres. Aber wenn Granit Xhaka diese Gelegenheit nicht ergriffen hätte, wäre es wohl nie mehr etwas geworden mit seiner offiziellen Verabschiedung. Der Schweizer hatte es nicht immer leicht in seinen vier Gladbacher Jahren, aber er ging auf dem Höhepunkt – sowohl sportlich als auch in Bezug auf seine Beliebtheitswerte. Xhaka fehlt als Leader – für das Vakuum im Mittelfeld wurde Borussia mit 45 Millionen Euro entschädigt. weniger