Nur 42 Punkte in der Bundesliga, davon 26 im ersten Halbjahr, bedeuten die schlechteste Ausbeute seit sechs Jahren. Kein Wunder, dass unsere Leser zwei Spieler würdigen, die nur die gute Phase erlebt haben. Der insgesamt beste Borusse 2016 war Raffael. Von Jannik Sorgatz

Traurig saß er auf dem Rasen, die Beine weit von sich gestreckt, und zupfte noch einmal an seinen Stutzen. Es war eine Verlegenheitshandlung, denn Raffael wusste selbst: Das war's, der Abend ist gelaufen. Dieser 28. September 2016 wird aus vielerlei Gründen in Erinnerungen bleiben, das wäre auch der Fall gewesen, wenn einfach nur der FC Barcelona im Borussia-Park zu Gast gewesen und nach einem unspektakulären Spiel wieder abgereist wäre.

Doch es war auch Raffaels großer Abend, und es war einer der letzten großen für Borussia Mönchengladbach im Jahr 2016. Die zweite Halbzeit hatte gerade erst begonnen, als der Brasilianer so traurig auf dem Rasen saß. Die erste wiederum hatte er so eindrucksvoll geprägt wie kaum eine andere in seinen 134 Pflichtspielen für Borussia. Bei einer Straßenumfrage in der Gladbacher Innenstadt würden vermutlich viele Raffaels Namen nennen, wenn es um den Torschützen zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Barca geht. Aber der 31-Jährige benötigte gar keinen Treffer, um zu brillieren.

Wie wichtig er an jenem Abend war, zeigte sich prompt nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung: Die Luft war raus bei Borussia, es gab so gut wie keine Entlastungsangriffe, Barcelona drehte noch das Spiel. "Manchmal steht man am Rand und will einfach nur applaudieren", sagte André Schubert, mittlerweile Borussias Ex-Trainer, ein paar Tage später. Da hatte Gladbach gerade 0:4 auf Schalke verloren, rückblickend gilt dieses Spiel als Knackpunkt der Hinrunde. Nicht nur auf Schalke fehlte Raffael, sondern im gesamten Oktober, in dem Borussia kein Ligaspiel gewann und kein Tor erzielte. Nach seiner Rückkehr fand auch Raffael nur selten seine Form.

Momentan ist er mit seiner schwangeren Frau und den beiden Söhnen im Urlaub. Die Grinse-Quote auf den Fotos ist hoch. Stolz hat Raffael eins mit Brasiliens Legende Ronaldo gepostet – auch Ronaldo sollte das Selfie mit dem "Maestro" zu schätzen wissen.

Die Wahl zum "Spieler des Jahres" bei RP Online hat Raffael knapp für sich entschieden. Hinter ihm landete etwas überraschend Nico Elvedi, der belohnt wird für eine nicht immer konstante und trotzdem bemerkenswerte zweite Jahreshälfte. Dahinter landen zwei, die gar nicht mehr da sind: Havard Nordtveit und Granit Xhaka, inzwischen beide in London bei West Ham und Arsenal aktiv, werden Dritter und Vierter. Somit hat das Ergebnis Symbolcharakter: Es verbindet die Wertschätzung für den Besten mit Hoffnung für die Zukunft – und einem gehörigen Schuss Nostalgie.

Quelle: RP