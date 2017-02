Mit dem ersten Auswärtssieg des Jahres hat RB Leipzig seine kleine Misserfolgsserie in der Bundesliga gestoppt. weniger

Mit dem ersten Auswärtssieg des Jahres hat RB Leipzig seine kleine Misserfolgsserie in der Bundesliga gestoppt.

Der Tabellenzweite gewann nach zuvor zwei Niederlagen in Serie am Sonntag 2:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach und rückte auf fünf Punkte an Spitzenreiter Bayern München heran.