Trainer Christian Streich sprang in die Jubeltraube, ballte sekundenlang die Fäuste und schrie seine Freude heraus. Nils Petersens Tor zum 2:0 gegen Hertha BSC sicherte dem SC Freiburg vorigen Sonntag drei weitere Punkte, womit der Aufsteiger auf den achten Tabellenrang kletterte. Derzeit spricht alles für eine sorgenfreie Saison der Breisgauer – unabhängig vom Ausgang der Partie heute im Borussia-Park.

Taktik Streich setzt zumeist auf ein 4-4-2-System, wobei er im Mittelfeld zwei zentrale Defensivspieler und offensiv ausgerichtete Außen aufstellt. Zudem agiert Janik Haberer als zweite Spitze etwas zurückversetzt.

Beste Spieler Freiburgs torgefährlichster Spieler kommt zumeist von der Bank: Joker Nils Petersen hat bereits sechs Treffer erzielt. Bester Vorbereiter ist Vincenzo Grifo mit neun Vorlagen. Auf sich aufmerksam machen derzeit aber auch die Offensivleute Haberer und Maximilian Philipp sowie Torwart Alexander Schwolow.

Letztes Aufeinandertreffen Fast auf den Tag zwei Jahre ist es her, dass Gladbach sein bislang letztes Heimspiel gegen Freiburg gewann. Patrick Herrmann schoss am 3. Februar 2015 den 1:0-Siegtreffer. Das Hinspiel der laufenden Saison verlor Gladbach 1:3.

Stärken Freiburg punktet durch sein starkes Kollektiv. Der Aufsteiger lässt sich nur schwer ausspielen, da er extrem laufstark und in der Defensivarbeit sehr diszipliniert ist. Zudem tritt der SC auch auswärts mutig auf. SCHWÄCHEN Gerade mit spielstarken, wendigen Angreifern haben die Freiburger Innenverteidiger ab und an noch so ihre Probleme. Zudem streuen sie mitunter noch den einen oder anderen Leichtsinnsfehler in das Aufbauspiel ein.

Trainer Er ist mittlerweile der dienstälteste Trainer in der Bundesliga: Christian Streich (51) trainiert bereits seit gut fünf Jahren die SC-Profis. Und nach dem Wiederaufstieg im vergangenen Sommer hält er Freiburg derzeit weit weg von der Abstiegszone.