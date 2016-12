Borussias Testspielgegner im Trainingslager im spanischen Marbella stehen fest. Am 10. Januar wird doppelt getestet.

Es geht gegen Zweitligist Würzburger Kickers (14 Uhr) und den belgischen Erstligisten SV Zulte Waregem (17 Uhr), bei dem Thorgan Hazard einst spielte. Das Duell mit Bernd Hollerbachs Würzburgern dürfte sich als Simulation des Ligaauftakts beim SV Darmstadt eignen.

Nach der Rückkehr aus Spanien am 11. Januar steht am Samstag, den 14. Januar in Düsseldorf der Telekom Cup an. Dort spielt Borussia zunächst 45 Minuten gegen den FSV Mainz 05 und anschließend noch einmal 45 gegen Fortuna Düsseldorf oder Bayern München.

Das erste Training im neuen Jahr steht am 4. Januar um 15.30 Uhr an. Am selben Tag wird auch der neue Trainer, Dieter Hecking, vorgestellt.

(jaso)