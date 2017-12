später lesen Fahrplan für die Winterpause Borussia testet am 7. Januar in Mainz FOTO: dpa, mb gfh FOTO: dpa, mb gfh 2017-12-21T15:55+0100 2017-12-21T15:55+0100

Ins Trainingslager fährt Borussia in der Winterpause nicht, weil am 14. Januar schon das Derby beim 1. FC Köln zum Rückrundenauftakt ansteht. Dafür hat der Klub am Donnerstag einen Testspieltermin bekanntgegeben.