Hazard machte weniger richtig als Peter Gulacsi, als er versuchte, Leipzigs Torwart per Elfmeter zu bezwingen. Zuvor war Borussias Kapitän Lars Stindl im Strafraum von RB Leipzig zu Boden gegangen und Schiedsrichter Felix Zwayer hatte auf den Punkt gezeigt. Hazard, bis dahin der aktivste Offensiv-Borusse, wählte die linke Ecke, doch der in leuchtendes Gelb gewandete Schlussmann lenkte den Ball zur Seite. Hazard griff sich an den Kopf.

Mit seinem Fehlschuss stellte der Belgier einen Vereinsrekord auf, der ihm nicht gefallen dürfte: Nie zuvor hatte Gladbach in der Bundesliga drei Elfmeter in Folge verschossen. Hazard vollendete nun diese Statistik, gegen den Hamburg (0:0) hatten André Hahn und Lars Stindl den Ball nicht im Tor untergebracht.

Überhaupt ist es in den vergangenen Jahren so eine Sache mit Borussia und den Elfmetern. In der Saison zuvor war sie geradezu Meister darin, Elfmeter zu verursachen. 13 waren es wettbewerbsübergreifend. Höhepunkt war das Champions-League-Spiel in Sevilla, als es drei Strafstöße für den Gegner gab. Aktuell tun sich die Borussen schwer, Elfer zu verwandelt. Vier haben sie bekommen, nur einer landete im Tor. Raffael, der gegen Leipzig fehlte, verwandelte im September gegen Bremen beim 4:1.

Hazard war kein indes unlogischer Schütze. Im Pokal in Fürth hat er getroffen und vorher im Testspiel gegen Würzburg im Trainingslager in Marbella zwei Elfmeter verwandelt. Beim 1:0 in Bremen war er zudem noch Torschütze und Matchwinner. Nun gegen Leipzig wurde er zum Pechvogel. "Dass mal ein Elfmeter verschossen wird, passiert einfach", nahm Kapitän Stindl den unglücklichen Kollegen in Schutz.

Für Donnerstag, wenn das Rückspiel in Florenz ansteht, sollte Dieter Hecking eventuell noch das Elfmeterschießen explizit üben lassen. Denn abstrus ist der Gedanke nicht, dass das Fortkommen in der Europa League vom Punkt entschieden wird. Aber vielleicht ist dann ja Raffael wieder dabei, der als Vorbild für Hazard, Stindl und die anderen fungieren könnte.

Quelle: RP