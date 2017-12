Der Start verlief holprig, als er am ersten Spieltag in Unterzahl sein Premier-League-Comeback feierte. Gegen Burnley gab es drei Gegentore in 15 Minuten, seitdem nur noch fünf in 1119 Minuten, wenn Christensen auf dem Platz stand. Der vierte Platz bei dieser Abstimmung ist somit eine Hommage... mehr

