Borussia Mönchengladbach hat sich von Trainer André Schubert getrennt. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Zu Beginn der Winterpause in der Bundesliga steckt Borussia mit nur 16 Punkten aus 16 Spielen im Abstiegskampf. Von Jannik Sorgatz

"Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden", wird Sportdirektor Max Eberl auf Borussias Homepage zitiert. "André hat uns in der vergangenen Saison großartig geholfen, als er die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz auf Platz vier und über die Play-offs zu Beginn dieser Saison bis in die Champions League geführt hat. Aus unterschiedlichen Gründen ist die Entwicklung ins Stocken geraten. Mit Blick auf die reizvollen Aufgaben in der Rückrunde haben wir uns entschieden, mit einem anderen Trainer einen Neustart zu machen", sagte Eberl weiter.

"Nach einvernehmlichen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls von außen die richtige Maßnahme sein könnte, um den Klub, der immer wichtiger und größer sein wird als der Einzelne, wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Ich bedanke mich für eine großartige Zeit mit tollen Menschen", sagte Schubert zu seiner Entlassung.

Schon nach der 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg hatten die Zeichen auf Schuberts Entlassung gestanden. "Wir haben uns leider mit zwei Niederlagen verabschiedet. Aber ich werde nicht vor der Kamera verkünden, was unsere Entscheidung ist", sagte Eberl nach dem Spiel. Am Mittwochvormittag hatte sich die Vereinsführung zusammengesetzt und wie angekündigt beraten.

"Es war ein bisschen in der Luft, dass es schwierig wird für den Trainer und die gesamte Mannschaft. Es tut mir leid. In so einer Situation ist der Trainer immer der Erste, der gehen muss", sagte Borussias Mittelfeldspieler Ibrahima Traoré.

Schubert hatte den Klub am 21. September 2015 nach Lucien Favres Rücktritt zunächst als übergangsweise übernommen. Borussia stand nach fünf Spieltagen und fünf Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit sechs Siegen in Folge führte Schubert, der zuvor die U23 trainiert hatte, sie so schnell wieder nach oben, dass er am 13. November 2015 als Cheftrainer einen Vertrag bis Ende Juni 2017 unterschrieb.

Am Ende der Saison führte er Gladbach auf den vierten Platz in der Bundesliga, was nach einem derart schlechten Saisonstart ein Novum war. Zu Beginn der aktuellen Spielzeit glückte die Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase und auch in der Liga stand Borussia mit zehn Punkten aus fünf Spielen gut da. Am 27. September 2016 verlängerte Borussia daher den Vertrag mit Schubert vorzeitig um zwei Jahre bis 2019.

Von Ende September bis jetzt gewann das Team unter Schubert jedoch nur noch ein Ligaspiel und stürzte in der Tabelle ab. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Nach unseren Informationen hat Borussia aber bereits Gespräche mit Dieter Hecking geführt. Der 52-Jährige ist im Oktober beim VfL Wolfsburg entlassen worden, mit dem er 2015 den DFB-Pokal gewonnen hatte und in der Liga auf dem zweiten Tabellenplatz gelandet war.

