Die spanische Sportzeitung "AS" hatte zuerst über Borussias Interesse am französischen Abwehrspieler berichtet. Kolodziejczak will Sevilla im Winter verlassen. Er sei bereit für eine neue Liga und ein neues Land, sagte er. Unter Sevillas neuem Trainer Jorge Sampaoli kommt er nur noch selten zum Einsatz, unter Unai Emery machte er 2015/16 noch 50 Pflichtspiele (unter anderem zwei gegen Borussia in der Champions League). "AS" schreibt nun, Kolodziejczak sei "mit einem Fuß bei Gladbach". Denkbar ist es, die kolportierte Ablösesumme von zehn Millionen Euro wäre marktgerecht. weniger