Borussia Mönchengladbach tritt an Aschermittwoch im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Hamburger SV an. Das ergab die Auslosung mit "Glücksfee" Marc Forster und "Kugelöffner" Stefan Kuntz in der Nacht zu Donnerstag in der ARD.

Das Viertelfinale wird Dienstag, 28. Februar und Mittwoch, 1. März ausgespielt, da Borussia aber am Sonntag davor bereits in der Bundesliga beim FC Ingolstadt antreten muss, wird die Pokalpartie am Aschermittwoch stattfinden.

Diese Partie gab es im Pokal zuletzt in der Saison 1986/87, damals war es das Halbfinale – der HSV gewann die Begegnung mit 1:0, Torschütze war Manfred Kastl in der 85. Minute. In der Spielzeit 1973/74 setzte sich ebenfalls der HSV durch, im Achtelfinale hatte es in Gladbach erst ein 1:1 gegeben, in Hamburg dann ein 1:0 für die Hausherren. 1969 schied Borussia ebenfalls in Hamburg aus, in der Verlängerung siegte der HSV noch 2:0. Den einzigen Pokalerfolg für die Borussia in der Hansestadt gab es im Halbfinale der Saison 1959/60 – mit 2:0.

Borussia hatte am Dienstag mit einem 2:0-Sieg bei Zweitligist Spvgg. Greuther Fürth den Viertelfinaleinzug perfekt gemacht. Oscar Wendt und Thorgan Hazard per Foulelefmeter hatten die Tore erzielt. Die weiteren Partien im Viertelfinale sind: Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld, Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund und Bayern München gegen den FC Schalke 04.

(ame)