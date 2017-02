Borussias U23 hat den vorletzten Test vor dem Wiederbeginn in der Regionalliga West erfolgreich gestaltet. Auf dem Fohlenplatz besiegte das Team von Trainer Arie van Lent den Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach verdient mit 4:1. Von Sascha Köppen

Den Auftakt machte nach zwölf Minuten Tsiy William Ndenge mit einem verwandelten Strafstoß nach Foul an Kwame Yeboah. Am 2:0 nach gut einer halben Stunde ließ Yeboah sich dann nicht hindern. Das 3:1 sechs Minuten nach dem Wechsel legte Ndenge wieder nach, nach eigenem Bekunden war es das erste Kopfballtor des Jungprofis, an das er sich erinnern könne.

Danach ging durch einige Wechsel etwas der Fluss verloren, die Gäste kamen zum 1:3. Nach insgesamt neun Wechseln erzielte Winter-Zugang Charalambos Makridis dann 13 Minuten vor dem Ende das 4:1. "In der Anfangsphase war das Spiel noch ausgeglichen, danach haben wir uns dem Ergebnis entsprechend den Sieg verdient", gab ein zufriedener Arie van Lent zu Protokoll. Zum letzten Test hat die U23 am kommenden Sonntag den Liga-Rivalen Schalke 04 U23 zu Gast.