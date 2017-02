Eine herausragende Laufbereitschaft garantiert noch lange keinen Erfolg. Aber mehr als 120 Kilometer waren bei Borussia am Samstag die Grundlage für den Sieg gegen Freiburg. Den finalen Ausschlag gaben ein Chancenplus und eine enorme Effektivität. Von Jannik Sorgatz

Der beste Start seit...

"Sieben Punkte aus drei Spielen – wenn mir das einer angeboten hätte, dann hätte ich das sofort angenommen", sagte Dieter Hecking über seinen gelungenen Start als Borussia-Trainer. Angesichts dieser Bilanz könnte nun ein Satz folgen, der beginnt mit: "Das ist der beste Start seit..." Doch diese Formulierung hat André Schubert mit seinen sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen im Herbst 2015 erst einmal obsolet gemacht. Also reiht sich Hecking auf dem zweiten Platz ein, vor Hennes Weisweiler, Udo Lattek, Jupp Heynckes und Lucien Favre, und auch vor Jürgen Gelsdorf, der 1991 ebenfalls sieben Punkte aus den ersten drei Spielen holte. Allerdings durfte er zweimal zu Hause ran und stand zu diesem Zeitpunkt bei 2:0 Toren, unter Hecking steht Borussia bei 6:2.

Dieter Hecking hat Bedenken und wird widerlegt

Die Erinnerungen an einen noch besseren Trainerstart mögen relativ frisch sein, dafür hat Gladbach in der kurzen Zeit unter Hecking ein paar banale Dinge vollbracht, die es verhältnismäßig lange nicht zu bejubeln gab. In Leverkusen erzielte Lars Stindl das erste Kopfballtor der Saison und Borussia holte den ersten Auswärtssieg. Nun gelangen zum ersten Mal zwei Siege in Folge und Patrick Herrmann steuerte in der Nachspielzeit das erste Jokertor der Saison bei. Die Basis für die ganzen ersten Male legte Gladbach jeweils in der zweiten Halbzeit. Da fielen gegen Leverkusen und Freiburg sechs Tore, mehr als in den 17 Saisonspielen zuvor. "Ich habe in der Viertelstunde nach der Pause ein bisschen Bedenken gehabt", sagte Hecking am Samstag, was allein angesichts der bisherigen Ausbeute völlig angebracht war. Zwischen der 46. und 60. Minute hatte Borussia unter Schubert dreimal den Ausgleich kassiert und war zweimal in Rückstand geraten.

In der Addition deutlich gefährlicher

Ja, Lars Stindls Schuss, der in der 73. Minute das 1:0 brachte, war der erste aufs Tor der Freiburger. Und ja, Herrmanns Schuss wäre ohne einen Haufen Glück niemals reingegangen. Deshalb stellten beide Trainer fest, dass Borussias Sieg am Ende zu hoch ausgefallen war – seine Berechtigung wollte allerdings niemand anzweifeln. Es gibt im modernen Fußball zahlreiche Parameter, um zu bestimmen, wie verdient ein Erfolg war. Das "Expected Goals"-Modell misst zumindest, wie aussichtsreich die Torabschlüsse einer Mannschaft waren. Borussias waren in der Addition so gefährlich, dass das Modell krumme 1,4 Tore verzeichnete, Freiburg kam nur auf 0,5. Solch eine Differenz gab es auch im Heimspiel gegen Hoffenheim (1,6:0,7), das 1:1 endete. Gegen Köln war Gladbach noch gefährlicher (1,7:0,4), verlor am Ende aber sogar, weil Marcel Risse – wie seit Samstag bekannt ist – ein "Tor des Jahres" erzielte. Es steckte also noch mehr dahinter.

Die Rückkehr der "Basics"

Trainer Hecking reicherte die Überlegenheit vor dem gegnerischen Tor um eine weitere relevante Statistik an. "Ich habe mir gerade die Laufstatistik angesehen", sagte er. "Beide Mannschaften über 120 Kilometer, das ist sensationell." Da hatte er Recht, am Ende stand Borussias Zähler bei 120,9 Kilometern, Freiburgs sogar bei 122,7. Die Differenz betrugt zwar immer noch 1,8 Kilometer, aber im Hinspiel Mitte September hatten die Breisgauer sogar 7,3 Kilometer mehr zurückgelegt. An jenem Spätsommertag bemängelte Schubert zum ersten Mal, dass "die Basics" gefehlt hätte. Allerdings bringen die alleine auch keinen Erfolg. Die letzten vier Spiele mit einer Laufstrecke von mehr als 120 Kilometern hatte Borussia alle nicht gewonnen.

Nur 47.000 sehen die Premiere

Das Märchen vom jahrzehntelang gut besuchten und immer stimmungsvollen Bökelberg ist längst als solches entlarvt. Dass nur 8565 Zuschauer Heckings letztes Heimspiel als Borussia-Spieler im Stadion gesehen hatten, war vor seiner Rückkehr als Trainer am Samstag trotzdem eine fast schon schockierende Zahl. Mehr als 30 Jahre später liegt der Schnitt kontinuierlich über 50.000 und wird es auch am Ende dieser Saison wieder tun. Doch das Spiel gegen Freiburg war nun schon das dritte in Folge, das deutlich darunter blieb. 48.000 an einem Sonntag gegen Mainz, 47.000 an einem Dienstag gegen Wolfsburg, 47.000 an einem Samstag gegen Freiburg – ein alarmierender Trend ist das nicht, zumal die Heimspiele gegen Bayern und Dortmund schon ausverkauft sind und die gegen Schalke und Darmstadt es bald sein werden. Fest steht aber auch: Zuletzt kamen im August 2013 an einem Samstag weniger Zuschauer in den Borussia-Park als gegen Freiburg. Auch gegen Hannover wurden sie damals mit einem 3:0 belohnt.

(jaso)