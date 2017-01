Trainer Dieter Hecking hat eine der letzten Gelegenheiten genutzt, bevor die Englischen Wochen anfangen, um seinem "zweiten Anzug" Spielpraxis zu geben. Eine B-Elf unterlag dem VfL Bochum am Dienstag 1:4. Von Jannik Sorgatz

Wer gegen den Zweitligisten auflaufen würde, war bereits am Vormittag sichtbar gewesen: Da standen nur die zehn Feldspieler auf dem Trainingsplatz, die die beiden Bundesligaspiele unter Hecking in Darmstadt und Leverkusen von Beginn an absolviert haben. Dazu kam Patrick Herrmann, der seit einer Woche wieder mit der Mannschaft trainiert.

Der Elf, die ein paar Stunden später vor 300 Zuschauern gegen Bochum begann, war besonders defensiv die fehlende Abstimmung anzumerken. Die erste Chance hatte noch Borussia nach einem guten Angriff über Julian Korb, Fabian Johnson und Josip Drmic, der aus spitzem Winkel an Torwart Felix Dornebusch scheiterte. Danach wurden in der ersten Hälfte zumeist die Gäste gefährlich.

In der 20. Minute konnte Tobias Sippel noch Tom Weilandts Schuss abwehren. Nur wenig später wurde es bei einer Ecke unübersichtlich. Im zweiten Versuch traf Dominik Wydra für die Bochumer. Beinahe wäre direkt das zweite Tor gefallen. Timothée Kolodziejczak lief Selim Gündüz hinter und dessen Heber senkte sich noch gegen die Latte.

Borussia kombinierte sich selten vor der gegnerische Tor, war aber spielbestimmend. Wenn, dann kam der letzte Pass nicht an. André Hahn auf rechts und Nico Schulz auf links fanden mehrmals keinen Abnehmer in der Mitte. Nur einmal kam Fabian Johnson mit links gefährlich zum Abschluss, Dornebusch lenkte den Ball um den Pfosten.

Noch vor der Pause erhöhte Bochum. Sippel musste retten nach mangelnder Abstimmung mit Kolodziejczak. Wieder gelang es nicht, den Ball final zu klären, so dass Evangelos Pavlidis freistehend das 0:2 erzielen konnte. Hecking hatte nur vier U23-Spieler auf die Bank gesetzt. In der zweiten Halbzeit durfte sich zunächst Kwame Yeboah beweisen. Der beschwerte sich nach zehn Minuten und zeigte an: Spiel' doch ab! Drmic hatte Hahn auf die Reise geschickt. Der 26-Jährige übersah den mitgelaufenen Yeboah und traf den rechten Außenpfosten. Trotzdem war es bis dahin Borussias beste Chance.

Gladbach stellte sich in der Folge weiter unglücklich an. Drmic tankte sich nach einer guten Stunde links durch, suchte Hahn in der Mitte, fand aber nur ein Bochumer Bein. Genervt trat Drmic gegen die Torbefestigung. Auch hinter sah es weiter nicht gut aus. Nils Rütten schrammte mit einem misslungenen Tackling knapp an einer Notbremse vorbei und sah Gelb. Kurz darauf hatte Tsiy William Ndenge Feierabend und wurde von Michel Lieder aus der U23 abgelöst.

Sein Teamkollege Yeboah legte Bochum unfreiwillig das 0:3 auf. Aus dem Mittelfeld passte er zurück zu Sippel, Ulrich Bapoh rauschte dazwischen und schob den Ball in der 72. Minute ins leere Tor.

Acht Minuten vor Schluss besorgte erneut Bapoh sogar das 4:0 für den Zweitligisten. Fast im Gegenzug erzielte Kwame Yebaoh immerhin noch den Ehrentreffer für die Borussia. Trotzdem war es beileibe kein gelungener Nachmittag für den "zweiten Anzug".

(jaso)