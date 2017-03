Borussia Mönchengladbach: Vermummte tauchen vor Gladbacher Fankneipe auf

Es herrschten Irritiationen, als Dutzende Fans in Nordkurven-Block 16 bereits um die 70. Minute das Stadion verließen. Ultra-Gruppierungen und weitere Fanklubs packten zudem ihre Fahnen ein. Was war passiert?

Während des 0:1 gegen den FC Bayern haben sich vor einer Fankneipe in Hehnerholt, etwa zwei Kilometer vom Borussia-Park entfernt, 30 bis 40 dunkel gekleidete und zum Teil vermummte Personen versammelt. Das bestätigte die Polizei Mönchengladbach unserer Redaktion. Es soll zu Sachbeschädigungen im Eingangsbereich gekommen sein. Zudem gebe es Zeugen, die den Geruch von Reizgas vernommen haben. Deshalb ermittelt die Polizei neben Sachbeschädigung auch wegen schwerer Körperverletzung. Quellen aus Fankreisen berichten, dass die Vermummten der Szene des 1. FC Köln zuzuordnen seien, wo Borussia am 8. April zu Gast sein wird. Das hatten wohl auch jene Fans vernommen, die das Stadion vorzeitig verließen.

Mehr ist nicht passiert, was in diesem Fall ebenso eine Nachricht ist, da besonders in den sozialen Netzwerken nach dem Spiel die Gerüchteküche brodelte. Von einem Einbruch in einen Fahnenraum der Ultras (den es nach Angaben des Fanblogs "Mitgedacht" in dieser Form gar nicht mehr gebe) bis hin zu Schwerverletzten nach einer Schlägerei war die Rede. All das kann die Polizei nicht bestätigen, und auch aus Kreisen der Ultras ist es gegenüber unserer Redaktion dementiert worden.

(jaso)