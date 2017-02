Borussia-Fans kennen Viggo Mortensen wahrscheinlich aus den "Herr der Ringe" Filmen, in denen er den "Aragorn" spielt. Und Viggo Mortensen? Der kennt Borussia dank seiner dänischen Landsleute. Von Jannik Sorgatz

Der Schauspieler wurde bei der Oscar-Verleihung am Sonntag in Los Angeles von ProSieben-Reporter Steven Gätjen am roten Teppich interviewt. Zunächst hielt Mortensen einen Aufkleber mit dem Wappen des argentinischen Klubs CA San Lorenzo in die Kamera. Der 58-Jährige, Sohn eines Dänen und einer US-Amerikanerin, wuchs unter anderem in Argentinien auf.

Dann kam die Frage nach dem Geschehen im deutschen Fußball. "Ich verfolge es", sagte Mortensen, der für seine Rolle in "Captain Fantastic" als bester Hauptdarsteller nominiert war, am Ende aber leer ausging. Welches sein Lieblingsteam in Deutschland sei, wollte Gätjen wissen. Mortensen überlegte kurz und antwortete dann: "Mönchengladbach. Ich mag sie, weil Ende der 70er zwei Spieler aus Dänemark, die ich sehr gerne mag, dort gespielt haben. Allan Simonsen war Europas Fußballer des Jahres, und sie hatten ein sehr gutes Team, haben einige Meisterschaften gewonnen. Sie haben es ziemlich gut gemacht – bis er nach Barcelona gewechselt ist."

Teilweise spielten in den 70ern drei Dänen gleichzeitig in Gladbach, Mitte der 00er-Jahre sogar fünf, in der Vereinsgeschichte des VfL kamen aus keinem Land mehr Legionäre. Auch in der aktuellen Mannschaft würde Mortensen wieder fündig werden: Andreas Christensen und Jannik Vestergaard bilden eine rein dänische Innenverteidigung bei Borussia. Nur um die Meisterschaft spielt Borussia eben nicht mehr.