43 Pflichtspiele hat Borussia Mönchengladbach in diesem Jahr absolviert. 17 Spieler haben dabei mehr als 1000 Minuten auf dem Platz gestanden. Sie alle stehen nun zur Wahl.

"Es war einfach zu viel Achterbahnfahrt", hat Oscar Wendt nach dem 0:1 gegen den FC Augsburg am 17. Dezember gesagt. Borussias Schwede meinte die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen, er hätte aber auch anspielen können auf: das Auf und Ab zwischen erster und zweiter Halbzeit in vielen Spielen, die starken Pokalauftritte und die schwachen in der Liga im zweiten Halbjahr, überhaupt das erste und das zweite Halbjahr, die Entwicklung so vieler Spieler, denen die Konstanz abging in diesem Jahr.

Dass es keinen haushohen Favoriten gibt, darf vor der Abstimmung über den besten Borussen 2016 wohl behauptet werden. Deshalb hat sich unsere Redaktion entschieden, keinen großen Cut zu machen, sondern jeden Profi mit mindestens 1000 Minuten Einsatzzeit zu nominieren. Wer ist Ihr Favorit?

Hier können Sie abstimmen, am 30. Dezember geben wir den Sieger bekannt:

(jaso)