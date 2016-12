später lesen Drei Siege in 16 Spielen Wann begann Borussias Absturz? FOTO: dpa, fg nic FOTO: dpa, fg nic Teilen

"Where Did It All Go Wrong?", fragt die britische Rockband Oasis in einem ihrer Songs, und das ist genau die Frage, die sich beim Blick auf Borussia Mönchengladbachs Situation stellt: Was ist alles schiefgelaufen und an welchem Punkt begann der Schlamassel? Von Jannik Sorgatz