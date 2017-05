später lesen Team braucht Unterstützung "Wichtig, dass die Fans hinter uns stehen" FOTO: dpa, mjh nic csa FOTO: dpa, mjh nic csa 2017-05-05T15:39+0200 2017-05-05T15:41+0200

Borussia kämpft in den letzten drei Saisonspielen um die Chance, sich noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Der Klub hofft dabei auf die volle Unterstützung der Fans bei den Heimspielen gegen Augsburg (Samstag, 15. 30 Uhr) und Darmstadt am 20. Mai sowie nächste Woche in Wolfsburg. Von Karsten Kellermann