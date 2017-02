Von sportlicher Verzweiflung über zufriedenes Nichtstun bis zu perspektivischem Denken: Borussias Strategie auf dem Winter-Transfermarkt hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Wir zeichnen den Weg von 2001 bis heute nach. weniger

Tervarit Oulu, 150.000 EuroDer Finne war 20, ein Torwart-Talent. In Mönchengladbach machte der spätere Nationalkeeper nur ein paar Spiele für die zweite Mannschaft.

Winterpause 2001/2002: ein Neuzugang Otto Fredrikson: Tervarit Oulu, 150.000 Euro Der Finne war 20, ein Torwart-Talent. In Mönchengladbach machte der spätere Nationalkeeper nur ein paar Spiele für die zweite Mannschaft.

Wacker Burghausen, 300.000 EuroVfL Wolfsburg, ausgeliehenReal Madrid, ausgeliehenBroich kam als echtes Schnäppchen aus Burghausen und war heiß umworben. Mutierte zum Garanten für den Klassenerhalt im letzten Bökelberg-Jahr, am Ende sogar im Gespräch für Rudi Völlers EM-Kader. Der Spanier Ruben kam, nachdem er für Real sogar eine Minute in der Champions League gespielt hatte. Im Borussia-Trikot wurden es 187 Minuten, dann verletzte er sich. weniger

Olympique Lyon, ablösefreiGlasgow Rangers, ablösefreiSchalke 04, ablösefreiTottenham Hotspur, ablösefreiAjax Amsterdam, 280.000 Euro LeihgebührGenclerbirligi, 300.000 EuroTrabzonspor, 600.000 EuroDas "Kaufhaus des Westens" hatte unter Dick Advocaat Hochkonjunktur, rückblickend eine der schlimmsten Phasen in Borussias Vereinsgeschichte. Verwunderlich, dass in jenem Winter in Keller immerhin ein beliebter Top-Torwart verpflichtet wurde und Daems mehr als zehn Jahre blieb. weniger

FC Kopenhagen, 250.000 EuroHertha BSC, Tauschgeschäft mit Vaclav SverkosDie Hinrunde der Saison 2005/2006 war zwischen 1995 und 2011 die beste, die Borussia in der Bundesliga gespielt hat. Dementsprechend hielt sich das "Kaufhaus des Westens" in jenem Winter etwas zurück. In die Herzen der Fans konnte sich aber auch Nando Rafael nicht spielen – obwohl er in den Niederlanden einst als größtes Talent seit Johan Cruyff gehandelt wurde. weniger

FC Midtjylland, 2 Mio. EuroYoung Boys Bern, 1,5 Mio. EuroSchalke 04, 250.000 EuroDer Winter der zweiten Abstiegssaison. An Mikkel Thygesen würde sich wohl niemand mehr erinnern – wenn er für sein Geld nicht so eklatant wenig gebracht hätte. Baumjohann explodierte erst anderthalb Jahre später und wurde prompt vom FC Bayern weggekauft. weniger

Winterpause 2007/2008: ein Neuzugang Thomas Kleine: Hannover 96, 700.000 Euro Was? Nur ein Wintereinkauf? Genau, Borussias war in jener Saison aber auch Tabellenführer – der 2. Bundesliga. Kleine kam, um Bo Svensson zu ersetzen.

KRC Genk, 2,5 Mio. EuroStandard Lüttich, 2,5 Mio. EuroTottenham Hotspur, ablösefreiBanik Ostrau, 50.000 EuroMax Eberls erste Transferperiode als Sportdirektor – und was für eine. Gut fünf Millionen Euro durfte er in die Hand nehmen und holte für das Geld vier Spieler, die in der Rückrunde 58 von 68 möglichen Spielen absolvierten. Langfristig ging das nicht mit dem kompletten Quartett gut, Galasek sollte ohnehin nur eine Halbserie aushelfen, aber 20 Punkte nach nur elf in der Hinrunde bedeuteten knapp den Klassenerhalt. weniger

KRC Genk, 2,5 Mio. EuroStandard Lüttich, 2,5 Mio. EuroTottenham Hotspur, ablösefreiBanik Ostrau, 50.000 EuroMax Eberls erste Transferperiode als Sportdirektor – und was für eine. Gut fünf Millionen Euro durfte er in die Hand... mehr

Winterpause 2009/2010: kein Neuzugang Klar, Marco Reus kam schon im Sommer 2009, aber irgendwer musste ja aufs Foto – denn in der Saison 2009/2010 verpflichtete die Borussia erstmals seit neun Jahren keinen neuen Spieler in der Winterpause.

Spartak Moskau, 800.000 EuroBesiktas Istanbul, 700.000 Euro LeihgebührHannover 96, ablösefreiFC Arsenal U21, ablösefreiEs ging den Bach runter mit der Borussia im Winter 2010/2011, nur zehn Punkte hatte die Mannschaft in der Hinrunde unter Michael Frontzeck gesammelt. Das Trio Stranzl-Hanke-Nordtveit machte 53 von 57 möglichen Pflichtspielen inklusive der erfolgreichen Relegation und spielte ein gutes Jahr später in den Play-offs zur Champions League. Fink ist als vierter im Bunde aber wirklich in Vergessenheit geraten. weniger

Winterpause 2011/2012: zwei Neuzugänge



Alexander Ring: HJK Helsinki, 200.000 Euro Leihgebühr

Tolga Cigerci: VfL Wolfsburg, 350.000 Euro Leihgebühr



Ring und Cigerci kamen als Perspektivspieler, weil in Bobadilla, Rupp, King etc. einige Spieler im Winter den Verein verließen. Den Durchbruch schafften beide nicht, Ring erzielte immerhin das erste Tor in der Champions League gegen Dynamo Kiew.