Borussias Bilanz gegen italienische Teams

Gegen italienische Mannschaften hat sich Borussia Mönchengladbach in seiner langen Europapokal-Geschichte meistens gut aus der Affäre gezogen. Die herausragende Partie im Europapokal der Landesmeister 1971 gegen Inter Mailand wurde allerdings wegen des Büchsenwurfs vom Bökelberg annulliert, so dass der 7:1-Heimerfolg nicht in die Wertung einfließt. Die einzigen drei Niederlagen in 14 Duellen mit Serie-A-Teams gab es auswärts – zuletzt beim 0:2 in der Europa League bei Lazio Rom im Februar 2013.