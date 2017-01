Borussia Mönchengladbach: Borussias U 23 kann gelassen in die Rückrunde gehen

Auch Arie van Lents Mannschaft war mit in Marbella. Sie feierte Testspielsiege gegen Tianjin Teda und Sparta Rotterdam.

Das wahnsinnige Treiben des chinesischen Fußballs hat nun auch Borussia Mönchengladbach erreicht. Der Kontakt fand jedoch allein auf dem Rasen statt und danach in den sozialen Netzwerken, nicht auf dem Transfermarkt. Die U 23 testete am Donnerstag gegen den chinesischen Erstligisten Tianjin Teda, der vor ein paar Tagen den langjährigen Chelsea-Spieler John Obi Mikel verpflichtet hatte. Stolz postete Mittelfeldspieler Nico Brandenburger ein Foto bei Instagram. Sportliche Ehrfurcht war allerdings seitens der Chinesen angesagt - die U 23 hatte das Testspiel in Spanien 2:1 gewonnen. Nach einem 1:0 gegen Sparta Rotterdam war es der zweite Erfolg.

Arie van Lents Mannschaft war gemeinsam mit den Profis geflogen und trainierte noch zwei Tage länger in Marbella. "Wir haben zwar weniger auf die Profis zurückgegriffen, die eher auf uns, aber dass wir zusammen fahren, ist eine gute Sache", sagt van Lent. Vergangenes Jahr war die U 23 bereits in Belek gewesen. "Wir sind eine der wenigen U 23-Mannschaften, die das so machen", sagt van Lent. Während andere Klubs wie Bayer Leverkusen ihr Zweitteam abgemeldet haben, pflegen die Gladbacher ihren Unterbau.

In der Regionalliga West hat die U 23 bislang beeindruckt, dabei schien nach dem Abgang Marlon Ritters eine schwierige Spielzeit bevorzustehen. Nach 20 von 34 Spielen steht van Lents Mannschaft ganz oben - auch weil Ritters Nachfolger Mike Feigenspan mit elf Toren voll eingeschlagen hat. "Wenn wir auf Platz eins überwintern, wollen wir am Ende auch oben stehen", sagt van Lent. "Wir können die Sache vielleicht etwas ruhiger angehen als die ersten Mannschaften." So viele Teams balgen sich mit Borussia gar nicht mehr um den ersten Platz, der für die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Viktoria Köln liegt drei Punkte zurück, Borussia Dortmund II hat vier Punkte Rückstand, aber noch ein Nachholspiel. Vor dem Vierten, Rot-Weiss Essen, hat Gladbach komfortable zwölf Punkte Vorsprung.

Van Lent muss den Spagat bewältigen, seine eigenen Talente zu fördern, seinen älteren Spielern Oliver Stang, Giuseppe Pisano und Thomas Kraus das nötige Vertrauen zu schenken sowie den Perspektivspielern der Profis genügend Spielpraxis zu verschaffen. "Das haben wir gut geschafft", sagt van Lent. In Marbella trainierten Djibril Sow, Laszlo Bénes, Nils Rütten,Tsiy William Ndenge, Ba-Muaka Simakala und Moritz Nicolas bei den Profis. Bis auf Torwart Nicolas bekamen alle ihre Einsatzminuten.

Das Gefüge bei Borussia hat sich durch die Erfolge der Profis in den vergangenen Jahren etwas verändert. Während in Krisenzeiten junge Spieler wie Tony Jantschke, Patrick Herrmann oder Marc-André ter Stegen schnell hochgespült wurden, scheint der große Durchbruch nun etwas schwerer zu fallen. "Damals war es auch Bundesliga, aber Borussia hat noch nicht Champions League gespielt. Sicher ist es etwas auseinandergegangen, aber die Ansprüche werden auch höher", sagt van Lent und verweist auf Spieler wie Sow und Bénes, die inzwischen mit 18 Jahren aus dem Ausland verpflichtet werden. Dass internationale Talente sich in der U 23 auf ordentlichem Niveau an die Profimannschaft herantasten können, ist ein gewichtiges Argument.

