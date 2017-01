Borusssia Mönchengladbach: U 23 unterliegt dem Drittligisten Fortuna Köln

Nach zwei Siegen im Trainingslager hat Borussias U 23 einen Test gegen den Drittligisten Fortuna Köln mit 1:2 verloren.

In der Partie, die die Borussen wetterbedingt auf den Kunstrasen des Borussia-Parks verlegt hatten, brachte Christopher Theisen die Gäste bereits nach vier Minuten in Führung. Diese hielt jedoch nur neun Minuten, weil Borussias Australier Kwame Yeboah zum 1:1 traf. Gleich im Anschluss hätte Mike Feigenspan gar die Führung schießen können, scheiterte aber am Torwart.

Stattdessen traf Markus Pazurek in der 36. Minute für die Kölner. Nach der Pause wechselten die Borussen munter durch, nur Torhüter Moritz Nicolas, der wieder fit ist, spielte durch. Zum Einsatz kam auch der erst am Freitag neu dazugestoßene Charalambos Makridis. Zwar hätten die Borussen nach der Pause durchaus den Ausgleich schaffen können, doch Tsiy William Ndenge, der ehemalige Kölner Thomas Kraus und Dennis Eckert scheiterten.

Bis es am 18. Februar gegen Fortuna Düsseldorfs U 23 wieder ernst wird, stehen noch drei Tests an: Sonntag gegen die Sportfreunde Baumberg, am 5. Februar gegen die Kickers Offenbach und am 12. Februar gegen Schalkes U 23, jeweils um 14 Uhr auf dem Gelände des Borussia-Parks.

(kpn)