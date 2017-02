Anweisung des DFB: Prallt der Ball von anderem Körperteil an die Hand, liegt keine Absicht und damit keine Strafbarkeit vor. (af) | #FCIBMG

Und was für Verteidiger in der Defensive gilt, gilt natürlich auch für Angreifer in der Offensive. Insofern: reguläres Tor. (af) | #FCIBMG