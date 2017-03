Nach dem Ausfall des Viertelfinal-Spiels zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund haben am Mittwochabend nur zwei Teams ihren Halbfinalgegner im DFB-Pokal erfahren: Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt.

Matthias Sammer zog die Lose. Bayern München muss dagegen entweder nach Lotte fahren oder darf zu Hause gegen Borussia Dortmund ran. Das letzte Viertelfinale soll am 14. März nachgeholt werden. Am 25. und 26. April werden dann die Halbfinal-Partien ausgetragen. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 27. Mai.

(jaso)