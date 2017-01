Trainer Dieter Hecking war natürlich unzufrieden mit dem Testspiel-Auftritt gegen den VfL Bochum. "Man verliert nie gerne 1:4", sagte er. Das Resultat seiner B-Elf gegen eine B-Elf des Zweitligisten wollte er aber auch nicht überbewerten.

Das sagte Hecking am Dienstagnachmittag über...

... die Leistung gegen Bochum:

"Das war vom Ergebnis und von der Art und Weise nicht gut. Wir haben es dem Gegner zu leicht gemacht, vier Tore zu schießen."

... die Einordnung des Spiels:

"Wenn einige mir Argumente geben wollen, haben sie natürlich eine Chance verpasst, mir das Leben ein bisschen schwerer zu machen. Nichtsdestotrotz bewerte ich das Ergebnis nicht über. Es waren auch ein paar gute Sachen dabei, die ich mir genau so von ihnen erwartet habe. Aber der eine oder andere muss sich fragen, ob in so einem Spiel nicht mehr kommen kann."

... Winter-Zugang Timothée Kolodziejczak:

"'Kolo' ist seit Sonntag wieder im Training. Man hat gesehen, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist. Aber es waren zwei, drei Dinge dabei, die er so auch nicht machen würde, wenn er nicht krank gewesen wäre. Dass das noch nicht alles eingespielt sein kann, ist ganz normal. Natürlich ist das Anspruchsdenken bei ihm auch etwas anders. Einem Nils Rütten verzeiht man das und bei 'Kolo' schaut man genauer hin. Aber wir müssen ihm die Zeit geben, sich zu akklimatisieren, was Trainingsintensität und Spiele angeht. Ein bisschen Geduld sollten wir schon noch haben."

... Patrick Herrmanns Trainings- statt Testspieleinsatz:

"Wir hatten eine andere Belastung für ihn vorgesehen, er sollte noch ein zweites Mal trainieren. Wir wollten sehen, wie er sich in den Zweikämpfen wehrt, wie sich die Bewegungen auf dem Kleinfeld, die kurzen Antritte auf sein Sprunggelenk auswirken. Das war mir heute wichtiger als ein Spiel auf dem großen Feld. Aber es sieht ganz gut aus für Patrick. Ob es für Samstag reicht, werden wir abwarten müssen. Heute hat er das erste Mal seit langer Zeit zweimal an einem Tag trainiert. Am Donnerstag werden wir ihn etwas regenerieren lassen. Wir wollen es nicht gleich übertreiben. Aber so, wie er sich bewegt, ist er sicherlich weiter, als wir alle gedacht haben."

Aufgezeichnet von Jannik Sorgatz

(jaso)