Wir stellen Ihnen den ehemaligen Fußballprofi und Trainer Dieter Hecking vor.



Dieter Hecking wurde am 12. September 1964 in Catrop-Rauxel geboren.

Seine Spielerkarriere begann Hecking bei Westfalia Soest. Über die Stationen Soester SV, Borussia Lippstadt und 1. FC Paderborn landete er 1983 bei Borussia Mönchengladbach.

In zwei Jahren kam er dort auf sechs Bundesligaspiele.

Lothar Matthäus, Stefan Engels, Dieter Hecking, Christian Hochstätter, Armin Veh und Michael Frontzeck zu Gast bei Koch Giorgio.

Zur Saison 1985/86 wechselte er zu Hessen Kassel in die 2. Bundesliga. In 102 Zweitliga-Spielen erzielte der Mittelfeldspieler 18 Tore. Mit den Hessen stieg Hecking später in die Oberliga ab, wo er 1989 Torschützenkönig wurde.

Heckings nächste Station als Spieler war 1990 Waldhof Mannheim. Nach zwei Jahren wechselte er zum VfB Leipzig, mit dem er 1992/93 in die Bundesliga aufstieg. In Deutschlands Oberhaus brachte er es auf 30 Partien. Den direkten Abstieg konnte er indes nicht verhindern.

Nach zwei weiten Jahren beim TuS Paderborn-Neuhaus (Regionalliga West/Südwest), heuerte er bei Hannover 96 an. 1997/98 stieg er mit den Niedersachsen in die 2. Bundesliga auf. Bei Eintracht Braunschweig ließ er 2000 seine Karriere ausklingen.

Auf internationaler Ebene kann Hecking zwölf Jugend-Länderspiele aufweisen, in denen er acht Tore erzielte.

Seine Trainer-Karriere begann Hecking beim SC Verl in der Regionalliga Nord. Trotz sportlicher Erfolge wurde er bereits nach wenigen Monaten wieder entlassen, weil er zuvor Wechselabsichten bekundet hatte.

Kurz darauf trat Hecking den Trainer-Posten beim VfB Lübeck an. In seiner zweiten Saison gelang ihm der Aufstieg. In der Spielzeit 2003/04 zog er mit Lübeck gar ins DFB-Pokal-Halbfinale ein, wo er knapp dem späteren Pokal-Sieger Werder Bremen unterlag. In der Liga lief es dagegen überhaupt nicht rund. Nach dem Abstieg trat Hecking von seinem Amt zurück.

Im Juli 2004 begann Hecking seine Amtszeit beim Zweitligisten Alemannia Aachen. Da Aachen in der vorausgegangen Saison im DFB-Pokal-Finale stand, trat Hecking mit seinem Team im Uefa-Pokal an. Dort konnte er unter andem Sensationserfolge gegen OSC Lille und AEK Athen feiern. Ein Jahr später glückte ihm der der Aufstieg. Doch Hecking verließ die Aachener bereits nach drei Spieltagen, um ein Angebot von Ligakonkurrent Hannover 96 annehmen zu können.

In Hannover war er von September 2006 bis August 2009 im Amt. In dieser Zeit stand er in 101 Bundesligaspielen an der Seitenlinie und ist damit Rekordhalter bei den "Roten".

Im Dezember 2009 wurde Hecking beim 1. FC Nürnberg als Nachfolger von Michael Oenning vorgestellt. Erst in der Relegation konnte er die "Clubberer" vor dem Abstieg bewahren. Trotz eines gravierenden Umbruchs führte Hecking die Nürnberger im Folgejahr auf Platz 6. Sein Vertrag lief bis 2014.

Am 22. Dezember 2012 gab der Trainer bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung zum Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg wechseln würde. Heckings Familie lebt nach wie vor in Niedersachsen, was einer der Gründe für den Wechsel war.



Sein größter Erfolg mit den Niedersachsen war der Sieg im DFB-Pokal in der Saison 2014/15.

Im Finale besiegte Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1.

Am 9. August 2015 gab der VfL bekannt, den Vertrag mit Hecking bis 2018 verlängert zu haben.



Am 17. Oktober 2016 gab Wolfsburg nach dem Fehlstart in die Bundesligasaison die Trennung von Hecking bekannt.

Bereits vor André Schuberts Entlassung bei Borussia Mönchengladbach galt Hecking als Top-Kandidat für dessen Nachfolge. Nach der Trennung von Schubert am 21. Dezember 2016 steht eine offizielle Bestätigung allerdings noch aus.



