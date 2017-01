Richtig gefährlich wurde es für den Torwart meist nur nach Eckbällen, so fielen auch die beiden Gegentore. Da sahen jedoch Sommers Vorderleute schlecht aus. Ansonsten hielt er, was zu halten war.

Yann Sommer Richtig gefährlich wurde es für den Torwart meist nur nach Eckbällen, so fielen auch die beiden Gegentore. Da sahen jedoch Sommers Vorderleute schlecht aus. Ansonsten hielt er, was zu halten war. Note 3

Tony Jantschke Nach vorne ging erneut nichts, beim zweiten Gegentor verlor unter anderem Jantschke den Torschützen Chicharito aus den Augen. Abgesehen davon agierte der Rechtsverteidiger aber so ruhig und resolut, wie Dieter Hecking sich das wünschen dürfte. Note 3-

Jannik Vestergaard Der Däne hatte keinen guten Abend erwischt. Beim 0:1 ließ Tah ihn wie einen schmächtigen 1,78-Meter-Mann aussehen. Überhaupt stimmte das Zweikampfverhalten nicht, Brandt und Bellarabi liefen ihm jeweils weg. Am Ball war Vestergaard zu behäbig. Note 5

Christoph Kramer Es war womöglich sein bestes Spiel seit der Rückkehr aus Leverkusen – und das in Leverkusen. Schon in der ersten Hälfte hatte Kramer gute Balleroberungen. Die Entstehung des Siegtreffers bildete seine starke Leistung perfekt ab: Zweikampforgie im Mittelfeld, Kramer gewinnt den Ball und lupft ihn in Raffaels Lauf. Note 2+