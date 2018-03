Stand im Abwehrzentrum recht souverän seinen Mann, ließ sich auch von zwei auf ihn zustürmenden Hoffenheimern nicht aus der Ruhe bringen, brachte die Bälle an seine Mitspieler. Vorne bei und nach Standards immer wieder in Mittelstürmerposition, da aber lange glücklos, fehlte so auch beim Konter, an dessen Ende... mehr

Stand im Abwehrzentrum recht souverän seinen Mann, ließ sich auch von zwei auf ihn zustürmenden Hoffenheimern nicht aus der Ruhe bringen, brachte die Bälle an seine Mitspieler. Vorne bei und nach Standards immer wieder in Mittelstürmerposition, da aber lange glücklos, fehlte so auch beim Konter, an dessen Ende Hoffenheim den Elfmeter zugesprochen bekam. In der 90. Minute dann mit der Belohnung für seinen Einsatz und den seines Teams, als er bei der Hereingabe von Raffael genau richtig am langen Pfosten stand und das 3:3 schoss.