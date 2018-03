So haben wir die Leistung der Borussen im Spiel bei Hannover 96 bewertet. weniger

So haben wir die Leistung der Borussen im Spiel bei Hannover 96 bewertet.

Erst in der 69. Minute bekam er einen Ball aufs Tor. Den hielt er im Nachfassen fest. Zuvor hatte Sommer fragende Blicke von Vestergaard geerntet, nachdem er einmal auf der Linie kleben geblieben war. In der Schlussphase nicht zu bezwingen, starke Flugeinlage bei Korbs Schuss.

Yann Sommer Erst in der 69. Minute bekam er einen Ball aufs Tor. Den hielt er im Nachfassen fest. Zuvor hatte Sommer fragende Blicke von Vestergaard geerntet, nachdem er einmal auf der Linie kleben geblieben war. In der Schlussphase nicht zu bezwingen, starke Flugeinlage bei Korbs Schuss. RP-Note: 2- User-Note: 2-

Nach vorne kam nichts von ihm, in der Hinsicht kein Gewinn gegenüber Jantschke, der erneut verletzt fehlte. Hinten ohne große Böcke, aber auch nicht immer mit der nötigen Konsequenz. Musste nach Zakarias Verletzung auf die Sechs.

Reece Oxford Nach vorne kam nichts von ihm, in der Hinsicht kein Gewinn gegenüber Jantschke, der erneut verletzt fehlte. Hinten ohne große Böcke, aber auch nicht immer mit der nötigen Konsequenz. Musste nach Zakarias Verletzung auf die Sechs. RP-Note: 4- User-Note: 3-

Im Wegspitzeln und Rausschlagen fast immer auf der Höhe, auch wenn es am Ende oft brenzlig wurde. Ginter überzeugt momentan in den Kerngebieten des Verteidigens. Trommelte nach dem Abpfiff seine Kollegen zusammen, um den Sieg zu bejubeln.

Matthias Ginter Im Wegspitzeln und Rausschlagen fast immer auf der Höhe, auch wenn es am Ende oft brenzlig wurde. Ginter überzeugt momentan in den Kerngebieten des Verteidigens. Trommelte nach dem Abpfiff seine Kollegen zusammen, um den Sieg zu bejubeln. RP-Note: 3+ User-Note: 3+

Hannovers Top-Torjäger Füllkrug gelang fast nichts, Vestergaard war in der Regel vor ihm am Ball. In der 52. Minute verlor der Däne aber Bebou aus den Augen, verließ sich da auf Sommer - eigentlich ein sicheres Gegentor. Doch vom Schreckmoment ließ er sich nicht beirren, wenngleich er in ein paar Situationen zu viel Risiko ging.

Hannovers Top-Torjäger Füllkrug gelang fast nichts, Vestergaard war in der Regel vor ihm am Ball. In der 52. Minute verlor der Däne aber Bebou aus den Augen, verließ sich da auf Sommer - eigentlich ein sicheres Gegentor. Doch vom Schreckmoment ließ er sich nicht beirren, wenngleich er in ein paar... mehr

Nico Elvedi



Ganz frisch wirkte er nicht. In aussichtsreichen Situationen fehlte ihm vor der Pause zweimal der Mut. Danach unterlief Elvedi ein Fehlpass beinahe mit Ansage. Außerdem verschätzte er sich in einem Luftduell, was allerdings ohne Folgen blieb.



RP-Note: 4-

User-Note: 3