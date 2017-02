Womöglich seine bislang beste Parade der Saison“" schrieb Borussia bei Twitter. Wie er Marcel Sabitzer Schuss noch um den Pfosten lenkte, war in der Tat herausragend. Beim 0:1 machtlos, beim 0:2 spekulierte er auf die kurze Ecke. Sommer war oft um eine schnelle Spieleröffnung bemüht, was nicht immer gelang.

Yann Sommer " Womöglich seine bislang beste Parade der Saison“" schrieb Borussia bei Twitter. Wie er Marcel Sabitzer Schuss noch um den Pfosten lenkte, war in der Tat herausragend. Beim 0:1 machtlos, beim 0:2 spekulierte er auf die kurze Ecke. Sommer war oft um eine schnelle Spieleröffnung bemüht, was nicht immer gelang. Note 2-

Christoph Kramer An seinem 26. Geburtstag ging er in 29 Zweikämpfe, von denen er erneut die Mehrheit gewann (wenn auch nur knapp). Offensiv konnte sich Kramer nicht so in Szene setzen wie in den vergangenen Wochen. Er war an keiner gefährlichen Szene beteiligt. Note 3-