Jannik Vestergaard Hatte seine Probleme mit den Freiburger Sturmspitzen und erwies sich in der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit als Unsicherheitsfaktor. Fing sich in der Schlussphase wieder. Note 4-

Oscar Wendt Schaltete sich in jeden Angriff über die linke Seite ein, allerdings resultierte daraus nur eine gefährliche Hereingabe auf Raffael. In der Defensive agierte er nicht immer souverän. Note 3-

Christoph Kramer War wieder am stärksten, wenn er in den direkten Duellen für Balleroberungen sorgte, und das gelang ihm häufig. Beim Passspiel in die Spitze wollte er es mitunter zu schön machen. Note 2-

War bemüht, Tempo in die Angriffe der Borussen zu bringen, sein Spiel litt vor allem in der ersten Halbzeit aber an einer zu hohen Fehlerquote. Bediente in der Schlussminute Torschütze Herrmann.



Note 3