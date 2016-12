Yann Sommer



So einen Fehler wie den Pass in Julian Draxlers Füße hat man lange nicht gesehen. Bügelte ihn selber aus. In der zweiten Hälfte ein halb so schwerer Bock, aber insgesamt war Sommer ein Unsicherheitsfaktor. Parierte immerhin noch zweimal gut.



