Tony Jantschke Ingolstadt griff viel über seine Seite an, allerdings war Jantschke selbst sehr offensivfreudig und wusste sich im direkten Duell durchzusetzen. Note: 2

Andreas Christensen Hatte zu Beginn einige Schwierigkeiten im Spielaufbau und war nicht so zweikampfstark wie gewohnt. Note: 3-

Oscar Wendt Anders als in den Vorwochen trug er zur Gladbacher Offensive diesmal wenig bei. In den Zweikämpfen war er ab und an nicht konsequent genug. Note: 4+