Tony Jantschke Gegen den Zweitligisten rückte er in Hälfte eins mal ein bisschen weiter auf. Auch ihm fehlte es hinten an Herausforderungen. Einmal zu weit im Zentrum positioniert, so dass Fürth zum Abschluss kam. Ansonsten verteidigte Jantschke gerade gegen Ex-Kollege Johannes van den Bergh immer resolut. Note: 3

Andreas Christensen Auch der Däne litt tendenziell an Unterforderung. Bei Fürths bester und einziger Chance in der zweiten Halbzeit ging der Ball zwischen Christensen und Jantschke durch zum Gegner. Note: 3

Jannik Vestergaard Für ihn war es nach zwei schwachen Spielen eine gute Gelegenheit, wieder reinzukommen und sich zu stabilisieren. Das gelang Vestergaard. Auch er war hinten so wenig gefordert, dass er einmal aus der Distanz abschloss und nach der Pause beinahe in Mittelstürmer-Position nach einer Flanke zum Kopfball gekommen wäre. Note 3+

Oscar Wendt In der achten Minute verhinderte noch der Außenpfosten sein erstes Pokaltor seit fast auf den Tag genau fünf Jahren. Vier Minuten später wählte Wendt, der wieder gut aufgerückt war, die lange Ecke und verwandelte stark. Der Schwede, der in der Vorbereitung noch zu wackeln schien, hat sich festgespielt. Note: 2

Fabian Johnson Nach dieser Leistung beim Startelf-Comeback wird er wohl auch am Samstag in Bremen beginnen dürfen. Gerade im Vergleich zu André Hahn, den er ersetzte, bestach Johnson durch Ballsicherheit. Sein gutes Auge beim 1:0, als er Wendt bediente, war ebenso auffällig. Note: 2-

Thorgan Hazard Freiburg war eine Steigerung im Vergleich zu Leverkusen. Fürth war eine Steigerung im Vergleich zu Freiburg. Der Belgier begann agil und hielt das Tempo in der ersten Hälfte durch. Den Elfmeter holte er stark raus und verwandelte sicher. Mit der Flanke auf Drmic in der zweiten Hälfte hätte er sich fast noch einen Assist gesichert. Note: 2

Lars Stindl

Ohne Raffael und mit Drmic kam er Kapitän mehr aus der Tiefe. So schickte er Drmic sehenswert auf die Reise und spielte einen tollen No-Look-Pass auf Hazard. Darf am Samstag in Bremen aufgrund seiner Gelbsperre einmal durchschnaufen nach drei guten Spielen – obwohl er in einem Pokalspiel mit Gladbach erstmals ohne Tor blieb.

Note: 2-