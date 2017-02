später lesen +++ Fohlenfutter +++ Florenz soll diesmal nicht Endstation sein FOTO: Dirk Päffgen

Im Hinspiel gegen Florenz will sich die Borussia heute Abend eine gute Ausgangssituation für die Partie in Italien schaffen. Diesmal soll nicht im Sechzehntel-Finale Schluss sein. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.