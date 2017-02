später lesen +++ Fohlenfutter +++ Hahn rückt für Herrmann in die Startelf FOTO: Dieter Wiechmann

Im Vergleich zum Spiel am Donnerstag in der Europa League verändert Borussia-Trainer Dieter Hecking seine Mannschaft gegen Leipzig nur auf einer Position. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.