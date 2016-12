42 Punkte hat Borussia im Jahr 2016 saisonübergreifend eingesammelt, eine mittelmäßige Bilanz. Das ist an sich unbefriedigend, doch nur der theoretische Querschnitt. In der Realität war es ein ständiges Hin und Her, ein Auf und Ab. Alles in allem war es sehr anstrengend, zumal es im Umfeld auch rumorte.