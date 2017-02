RB Leipzig hat in den letzten drei Auswärtsspielen keine Tore geschossen und auch keine Punkte geholt. In Gladbach soll die Serie gebrochen werden, wenn es nach den Sachsen geht. "Das könnte der Vorsatz für das Wochenende sein. Es würde uns gut tun, auswärts wieder ein Tor zu schießen", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag.