Fohlenfutter +++ Aytekin zieht Wut der Hamburger zu Unrecht auf sich

Weil er ein vermeintliches Tor von Bobby Wood mit Verspätung nicht gibt, rückt Deniz Aytekin beim 1:2 der Borussia in Hamburg in den Fokus. Doch der Schiri macht an diesem Abend keine Fehler. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.