Dreimal Schalke in 13 Tagen heißt es für Gladbach. Für Borussias Trainer Dieter Hecking hat das heutige Spiel in der Bundesliga mit den anstehenden Treffen in der Europa League nichts zu tun. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.