Fohlenfutter +++ Der Podcast zum "Schicksalsspiel" in Frankfurt

Karsten Kellermann und Torsten "Knippi" Knippertz widmen sich heute in ihrem Podcast dem Spiel der Borussia in Frankfurt und sind sich einig: Das wird ein Schicksalsspiel. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.