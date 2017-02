später lesen +++ Fohlenfutter +++ Der Podcast zum Borussia-Spiel in Bremen FOTO: dpa, dka nic Teilen

Was erwartet die Borussia am Samstag beim Spiel in Bremen und was ist von ihr zu erwarten? Karsten Kellermann und Torsten Knippertz analysieren die kommende Aufgabe. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.