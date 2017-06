später lesen +++ Fohlenfutter +++ Derby im Hochsommer FOTO: dpa, fg hak FOTO: dpa, fg hak

Der 1. FC Köln kommt am ersten Spieltag zum Rheinischen Derby in den Borussia-Park. Zum Start in die Bundesligasaison haben sich die Rivalen erst einmal getroffen. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.