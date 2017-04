später lesen +++ Fohlenfutter +++ Hecking macht die Köpfe frei FOTO: dpa, awe hak

Dieter Hecking hat beim Derbysieg in Köln das richtige Signal an die Mannschaft gegeben. Seine Wechsel waren entscheidend für den Sieg. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.