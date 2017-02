später lesen +++ Fohlenfutter +++ "So eine Klatsche gönne ich keinem" FOTO: dpa, awe hak

Dieter Hecking hat auf der Pressekonferenz über die anstehenden Aufgabe beim Hamburger SV gesprochen. Der HSV hatte am Samstag 0:8 in der Bundesliga bei den Bayern verloren. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.