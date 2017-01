später lesen +++ Fohlenfutter +++ Hecking schaut nur noch auf Darmstadt FOTO: dpa, pst jhe hpl Teilen

Twittern







Dieter Hecking feiert am Wochenende seine Premiere auf der Trainerbank von Borussia Mönchengladbach. Die personelle Lage sei nicht so gut, sagt er. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.