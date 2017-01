später lesen +++ Fohlenfutter +++ Hecking setzt in Leverkusen auf Darmstadt-Elf FOTO: ap, SO Teilen

Die Startelf von Borussia Mönchengladbach bleibt in Leverkusen im Vergleich zum 0:0 in Darmstadt unverändert. Auf der Bank sitzen diesmal Johnson und Drmic für "Kolo" und Sow. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.